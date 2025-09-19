Mia Martini in radio l’inedito Vivo fuori anche il video

Mia Martini avrebbe compiuto 78 anni e venerdì 19 settembre arriva in radio Vivo, inedito del 1977. Il 20 settembre Mia Martini avrebbe compiuto 78 anni e venerdì 19 settembre arriva in radio Vivo, l’inedito del 1977 tratto da TARAB l’album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamenti di Maurizio Piccoli e la produzione esecutiva di Massimo Massagrande. Al lancio in radio di Vivo si affianca il video che solo nella versione su Youtube si chiude con un contributo dove la grande Mimì risponde a un grande Enzo Tortora, per gentile concessione di RSI Radiotelevisione svizzera. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Mia Martini, in radio l’inedito Vivo, fuori anche il video

