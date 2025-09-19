MI6 lancia un portale sul dark web per reclutare spie dalla russia. Cos’è Silent Courier e come funziona.

Londra, 19 settembre 2025 – L’ MI6 è alla ricerca di nuove spie attraverso un portale sul dark web. L’annuncio sta per essere lanciato sul dark web dal famoso servizio di intelligence del Regno Unito nella speranza di attrarre online nuovi agenti segreti, in particolare dalla Russia. Lo riportano alcuni media internazionali, come Bbc e Cnn, e oggi dovrebbe arrivare la conferma dal capo uscente dell'MI6, Sir Richard Moore. Il massiccio reclutamento di agenti segreti sul web non è una novità assoluta nel mondo dello spionaggio internazionale: due anni fa la Cia americana aveva aperto una selezione attraverso i social media per individuare potenziali spie russe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

