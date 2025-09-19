Mi sono auto condannato a rimanere solo a vita tanto che nemmeno quando sogno immagino di avere una compagna Non parlo con nessuno di queste cose fingo che le cose andranno bene prima o poi e aspetto Non so nemmeno cosa Risponde Elena Di Cioccio
Questa settimana parliamo di autoisolamento, anoressia sociale e quelle prigioni che ci creiamo da soli. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: sono - auto
Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»
Furbetti del conto in birreria. Entrano, si abbuffano e scappano senza pagare: «Sono fuggiti in auto sgommando, neanche fossero rapinatori»
Le auto in Emilia-Romagna sono sempre più datate: Forlì-Cesena tra le province con i veicoli più vecchi
Drivalia e CA Auto Bank sono lieti di invitarvi al Salone Auto Torino. Dal 26 al 28 settembre, avrete la possibilità di scoprire le ultime novità del settore. Nello stand di CA Auto Bank e Drivalia, un'ampia gamma di soluzioni di mobilità e finanziarie innovative, tutt Vai su Facebook
Le piazza un Gps in auto e la segue: ex fidanzato condannato per stalking; Vendeva auto senza essere autorizzato, Carabiniere condannato dalla Corte dei Conti; Alcol e guida, firmato il decreto sull’obbligo dell’alcolock a bordo.
Bolsonaro Condannato A 27 Anni Di Prigione Per Aver Cospirato Un Colpo Di Stato In Brasile - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato condannato a 27 anni e tre mesi di prigione per aver tentato un colpo di stato per rimanere al potere dopo la sua sconfitta elettorale del 2022. Si legge su msn.com