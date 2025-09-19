Mi offro come boia a Gaza va annientata | le assurde sparate di Smotrich il ministro estremista israeliano

La Striscia è "una miniera d'oro immobiliare" da spartire con gli Usa, mentre a Gaza "serve l'annientamento totale". Sono alcune delle terribili esternazioni pronunciate dal ministro delle Finanze ed esponente di spicco dell'ultradestra israeliana, Bezalel Smotrich. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: offro - boia

Chi è Smotrich, il ministro israeliano che sparerebbe ai bimbi palestinesi: «Serve l'annientamento totale. Mi offro come boia»

“Serve l’annientamento totale. E mi offro come boia”. Gaza, le parole del ministro israeliano Bezalel Smotrich

Chi è Smotrich, il ministro che sparerebbe ai bimbi palestinesi: «Mi offro come boia»?Cessate il fuoco a Gaza: veto Usa all'Onu

Chi è Smotrich, il ministro che sparerebbe ai bimbi palestinesi: «Mi offro come boia» (ma l'esercito criminale di #Israele lo fa già da molto tempo) - X Vai su X

Mi offro come boia a Gaza, va annientata: le assurde sparate di Smotrich, il ministro estremista israeliano.

“Mi offro come boia a Gaza, va annientata”: le assurde sparate di Smotrich, il ministro estremista israeliano - La Striscia è "una miniera d'oro immobiliare" da spartire con gli Usa, mentre a Gaza "serve l'annientamento totale" ... Come scrive fanpage.it

Gaza, il ministro d'Israele Bezalel Smotrich e le frasi choc: «Serve annientamento totale. E mi offro come boia» - Bezalel Smotrich non è soltanto un ministro o il leader di un partito di destra religiosa: è l’uomo le cui parole e proposte hanno contribuito a rimodellare, negli ultimi ... Riporta msn.com