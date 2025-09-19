Mi farò biondo come Alcaraz ma a due condizioni | la promessa di Cobolli – Video
Occhi chiari, smoking elegantissimo, capelli al limite tra il castano e il biondo, che in tempi brevissimi però potrebbero diventare biondo platino sulle orme di Carlos Alcaraz. Flavio Cobolli è pronto a giocare per il secondo anno consecutivo in Laver Cup, competizione internazionale che si svolgerà al Chase Center dal 19 al 21 settembre 2025 e che vedrà di fronte come ogni edizione il Team Europe e il Team World. A tenere banco però nelle ore precedenti all’esordio – in un video pubblicato sul canale ufficiale Instagram dell’ATP, con Cobolli che si conferma figura social del tennis – è proprio il capello biondissimo del nuovo numero uno al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
