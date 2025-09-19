Metta IIT | Sarà il quantum computing la prossima tecnologia che ci cambierà la vita

Il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche la ricerca scientifica, ma il vero cambio di passo arriverà con un cambio di paradigma nell’informatica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Metta(IIT), fondamentali investimenti in infrastrutture ricerca - "La caccia al talento è fondamentale, ma continuiamo a esportare talenti negli Usa, giovani italiani che emigrano per trovare l'opportunità per fare ricerca. Come scrive ansa.it

Giorgio Metta (IIT): «L'Europa sulla ricerca tecnologica deve darsi una svegliata. Il progetto Stargate americano può essere per noi un bellissimo volano» - il progetto Stargate con l'obiettivo di consolidare la loro posizione dominante nella corsa tecnologica, per noi ... Segnala corriere.it

