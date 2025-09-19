MetroMare firmato il contratto per il ponte della nuova stazione di Acilia Sud
Astral ha firmato i contratti per realizzare il sovrappasso pedonale che attraversa l’Ostiense, la via del Mare e via dei Romagnoli all’altezza di Dragona. Consentirà ai pendolari della MetroMare di raggiungere più agevolmente la nuova stazione di Acilia Sud.Il ponte ciclopedonaleIl ponte, lungo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: metromare - firmato
Due nuove stazioni in arrivo per la Metromare: firmati i contratti - X Vai su X
MetroMare, firmato il contratto per il ponte della nuova stazione di Acilia Sud; Firmato il contratto per il nuovo ponte Acilia Sud-Dragona, proseguono i lavori Metromare; Ferrovie: Roma - Lido, Regione Lazio, firmato il contratto per il ponte di Acilia sud-Dragona.
Firmato il contratto del Ponte: Webuild ora ha le sue penali - Lo scorso 5 agosto la società del ponte ha messo nero su bianco l’affidamento al consorzio Eurolink della progettazione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Ponte Stretto, firmato il contratto: multe da 1 milione per ogni giorno di ritardo - L'atto aggiuntivo al contratto tra Stretto di Messina ed Eurolink prevede che, in caso di blocco dei lavori per responsabilità della società, la misura della penale è pari al 5% dei lavori non ... Lo riporta tg24.sky.it