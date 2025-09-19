Meteo weekend di sole ma è in arrivo una perturbazione atlantica

19 set 2025

Un campo di alta pressione domina tra Mediterraneo ed Europa, con il meteo che garantirà un weekend di tempo stabile e sole in Italia. Le giornate di sabato e, almeno in parte, di domenica saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature miti, ma secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, sul finire della settimana . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

