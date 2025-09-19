Meteo ultimo weekend con sole e temperature estive Ma da lunedì cambia tutto

Roma, 19 settembre 2025 – Weekend con temperature estive da Nord a Sud Italia, dove il termometro oscillerà fra i 30° di Milano e i 35° di Terni con qualche isolata eccezione sulle regioni di Nord-Ovest, in particolare sui settori alpini. L’ennesima espansione dell 'anticiclone nordafricano verso l'Europa sta portando un sensibile aumento delle temperature in un contesto di cielo sereno e giornate quasi afose. Lo segnala Lorenzo Tedici, de iLMeteo.it, che conferma un clima da piena estate su tutta la penisola, nonostante le ore di luce stiano diminuendo. Ma da lunedì 22 settembre, con l'equinozio d'autunno, il buio prevarrà sulla luce e anche il tempo cambierà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meteo, ultimo weekend con sole e temperature estive. Ma da lunedì cambia tutto

