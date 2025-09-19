meteo venerdì mattina ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo stabile al mattino sulle regioni centrali ma curiosità anche bassa e compatta sulla pianura padana maggiori spazi di sereno altrove tra pomeriggio e sera ti rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al centro giornata del tempo asciutto sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o comunque al sud in prevalenza soleggiato Nel corso delle ore di urne Salvo locali addensamenti sulle regioni peninsulari in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalente di nuvolosità temperature minime in calo i massimi Generali via su tutta la penisola che previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 19-09-2025 ore 19:15