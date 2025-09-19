Meteo | Previsioni per sabato 20 settembre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4454m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Meteo, le previsioni in Campania per sabato 28 giugno 2025

Meteo Trento: oggi sole e caldo, Sabato 20 nubi sparse, Domenica 21 sereno; Meteo Bologna, Emilia Romagna: oggi sereno, Sabato 20 sole e caldo, Domenica 21 nubi sparse; Meteo Venezia: oggi sereno, Sabato 20 nubi sparse, Domenica 21 foschia.

Meteo: weekend con sole e caldo anomalo, ma l'anticiclone sta per cedere. Le previsioni da sabato 20 settembre - L'anticiclone dominerà la scena meteo anche nel weekend, ma all'orizzonte di conferma un peggioramento: primi segnali da domenica! Segnala meteo.it

Weekend da trauma: le previsioni meteo di sabato 20 e domenica 21 settembre - Sabato e domenica saranno segnate da bel tempo e sole, da Nord a Sud, con qualche nube sparsa nel pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici. notizie.it scrive