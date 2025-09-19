Meteo Napoli | oggi sole e caldo poi le temperature cominciano a calare

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà caratterizzate da bel tempo, con una temperatura massima di 33°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 24°C. Venti assenti.

