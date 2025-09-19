Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 19 settembre 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4490m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4462m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 19 settembre 2025