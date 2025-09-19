Meteo Italia arriva la tempesta d’autunno | nubifragi e venti fortissimi

L’inizio dell’autunno porta con sé cambiamenti repentini nelle dinamiche atmosferiche, e quest’anno l’equinozio del 22 settembre sarà accompagnato da un’evoluzione meteorologica particolarmente significativa. Gli esperti parlano infatti di un classico “cut off”, termine tecnico che indica il distacco di una saccatura dal flusso principale. In concreto, l’alta pressione delle Azzorre tenderà a risalire verso il nord Atlantico, aprendo la strada a una discesa di aria più fredda in direzione dell’Europa occidentale. Successivamente, lo stesso anticiclone ruoterà il suo asse verso levante, isolando un vortice ciclonico in prossimità della Francia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

