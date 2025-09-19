meta presenta i nuovi ai glasses con display hd

Milano, 18 set. (askanews) - Mark Zuckerberg ha presentato i nuovi occhiali intelligenti frutto della partnership con EssilorLuxottica. I Meta Ray-Ban Display Glasses, sono i primi occhiali con display a colori, ad alta risoluzione, che appare solo quando serve. Il dispositivo integra in un unico design elegante e confortevole microfoni, altoparlanti, fotocamere, potenza di calcolo e AI, offrendo un'esperienza innovativa e naturale da indossare ogni giorno. Un braccialetto con 18 ore di autonomia permette di controllare in silenzio questi smart glasses con i gesti della mano. "Il nostro obiettivo è realizzare occhiali dall'aspetto accattivante che offrano una superintelligenza personale e una sensazione di presenza, utilizzando ologrammi realistici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

