Meta presenta i nuovi Ai Glasses con display hd

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 18 set. (askanews) - Mark Zuckerberg ha presentato i nuovi occhiali intelligenti frutto della partnership con EssilorLuxottica. I Meta Ray-Ban Display Glasses, sono i primi occhiali con display a colori, ad alta risoluzione, che appare solo quando serve. Il dispositivo integra in un unico design elegante e confortevole microfoni, altoparlanti, fotocamere, potenza di calcolo e AI, offrendo un'esperienza innovativa e naturale da indossare ogni giorno. Un braccialetto con 18 ore di autonomia permette di controllare in silenzio questi smart glasses con i gesti della mano. "Il nostro obiettivo è realizzare occhiali dall'aspetto accattivante che offrano una superintelligenza personale e una sensazione di presenza, utilizzando ologrammi realistici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

meta presenta i nuovi ai glasses con display hd

