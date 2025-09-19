Meta presenta i nuovi Ai Glasses con display hd
Milano, 18 set. (askanews) - Mark Zuckerberg ha presentato i nuovi occhiali intelligenti frutto della partnership con EssilorLuxottica. I Meta Ray-Ban Display Glasses, sono i primi occhiali con display a colori, ad alta risoluzione, che appare solo quando serve. Il dispositivo integra in un unico design elegante e confortevole microfoni, altoparlanti, fotocamere, potenza di calcolo e AI, offrendo un'esperienza innovativa e naturale da indossare ogni giorno. Un braccialetto con 18 ore di autonomia permette di controllare in silenzio questi smart glasses con i gesti della mano. "Il nostro obiettivo è realizzare occhiali dall'aspetto accattivante che offrano una superintelligenza personale e una sensazione di presenza, utilizzando ologrammi realistici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: meta - presenta
Jago presenta la David a Taormina, e Meta lo censura di nuovo
Meta Ray-Ban Display: Zuckerberg presenta gli occhiali «ideali per la superintelligenza»
Meta presenta tre nuovi occhiali smart con intelligenza artificiale al Meta Connect 2025
Sky tg24. . In occasione della Meta Connection 2025 a Menlo Park, Mark Zuckerberg ha presentato i Meta Ray-Ban Display, una nuova generazione di smartglasses dotati di un display interno e di un braccialetto neurale che portano la realtà aumentata e l'int - facebook.com Vai su Facebook
Meta presenta i suoi primi smart glasses con schermo: ecco i Meta Ray-Ban Display - X Vai su X
Cosa sono i Meta Ray-Ban Display, i nuovi AI glasses super intelligenti; Meta presenta i nuovi smart glasses; Meta-EssiLux, ecco i nuovi occhiali basati sull’intelligenza artificiale.
AI Glasses, EssiLux e Meta lanciano tre nuovi modelli - In occasione dei due giorni di «Meta Connect» a Menlo Park, il colosso italiano e ... Lo riporta ilmessaggero.it
Meta presenta i nuovi Ray-Ban Display con AI integrata nelle lenti - Ban Meta glasses presentati al Connect 2025: ecco i nuovi Display con AI, Ray- Segnala techprincess.it