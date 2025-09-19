Metà dei gol nell' ultimo quarto d' ora e panchina decisiva | è tornata la Juve fino alla fine
Le rimonte contro Inter e Borussia Dortmund hanno segnato un netto cambio di passo per i bianconeri rispetto alle ultime due stagioni e un ritorno al dna di resilienza proprio del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nell - ultimo
WWE: Goldberg dice addio al wrestling, Gunther trionfa nell’ultimo match della leggenda
Bezos e Sanchez, il matrimonio. Lauren è arrivata nell'Isola di San Giorgio, l'ultimo sopralluogo prima del «sì». Il tailleur bianco e il foulard in testa
Italia, così fa male: grande rimonta nell'ultimo quarto, ma in finale ci va il Belgio
Segnalo Davide Lerner su @DomaniGiornale: nell’ultimo anno record di cittadini israeliani emigrati, >80.000. Tra le motivazioni, all’inizio il 7/10, ma poi il non voler essere complici o l’evitare l’arruolamento dei figli. Crollano anche gli arrivi, ormai quasi solo da - X Vai su X
L'elicottero al matrimonio... Ve ne parlo nell'ultimo articolo pubblicato sul Blog Vai su Facebook