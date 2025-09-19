Mes3land apre le porte il parco divertimenti in via Torino
Con il taglio del nastro di giovedì pomeriggio sono iniziate le attività di Mes3land, il luna park che animerà per 12 giorni la zona dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino, a Mestre. Fino al 29 settembre ospiterà giostre, serate di performance e musica dal vivo, area food. Il gran finale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Mes3land 2025: undici giorni di festa, musica e divertimento a Mestre - Dal 18 al 29 settembre l’area dell’Ex Mercato Ortofrutticolo si trasforma in un grande parco urbano con giostre, concerti, spettacoli e iniziative solidali. Lo riporta ilnuovoterraglio.it
Mes3land 2025, anche il casinò di Venezia tra i partner - Il Casinò di Venezia porta il format Baia del Forte a Mes3land 2025, potenziando l'offerta del luna park in occasione della festa del patrono. Da gioconews.it