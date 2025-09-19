Mercato San Severino potenziamento del ‘Fucito’ | Somma incontra Verdoliva
Il Sindaco di Mercato S.Severino: «Confronto sereno e proficuo con il neo Direttore Generale del Ruggi». «Un confronto sereno, leale e proficuo, che ha avuto nel potenziamento d’organico dell’ospedale ‘Fucito’ e nel completamento delle procedure in corso i due temi centrali d’approfondimento». Lo ha detto il Sindaco di Mercato S.Severino, Antonio Somma, a margine dell’incontro con il neo Direttore Generale del Ruggi d’Aragona, Ciro Verdoliva, durante il quale è stato fatto il punto della situazione in merito agli atti amministrativi avviati dal suo predecessore al fine di assicurare al presidio sanseverinese adeguati innesti nel comparto medico e di, conseguenza, una migliore performance delle prestazioni sanitarie per i cittadini. 🔗 Leggi su Zon.it
