Mercato San Severino potenziamento del ‘Fucito’ | Somma incontra Verdoliva

Zon.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sindaco di Mercato S.Severino: «Confronto sereno e proficuo con il neo Direttore Generale del Ruggi». «Un confronto sereno, leale e proficuo, che ha avuto nel potenziamento d’organico dell’ospedale ‘Fucito’ e nel completamento delle procedure in corso i due temi centrali d’approfondimento». Lo ha detto il Sindaco di Mercato S.Severino, Antonio Somma, a margine dell’incontro con il neo Direttore Generale del Ruggi d’Aragona, Ciro Verdoliva, durante il quale è stato fatto il punto della situazione in merito agli atti amministrativi avviati dal suo predecessore al fine di assicurare al presidio sanseverinese adeguati innesti nel comparto medico e di, conseguenza, una migliore performance delle prestazioni sanitarie per i cittadini. 🔗 Leggi su Zon.it

mercato san severino potenziamento del 8216fucito8217 somma incontra verdoliva

© Zon.it - Mercato San Severino, potenziamento del ‘Fucito’: Somma incontra Verdoliva

In questa notizia si parla di: mercato - severino

Banco Alimentare della Campania, a Mercato San Severino la cena dei sindaci solidali

Mercato San Severino, 1,5 mln di euro di finanziamento per l’efficientamento energetico della Scuola Media “San Tommaso d’Aquino”

Ortoflorovivaismo, il Sottosegretario D’Eramo a Mercato San Severino con Tommasetti

Partono i lavori sulla metropolitana di Salerno: modifiche alla circolazione e potenziamento bus; Salvatore Carratù scrive all'AIR Campania: Occorre potenziare il servizio di trasporto pubblico; IC 2 DI MERCATO SAN SEVERINO, “THIS IS ME” SI CONCLUDE IL PROGETTO RI-EMOZIONANDO.

mercato san severino potenziamentoMercato San Severino, potenziamento del ‘Fucito’: Somma incontra Verdoliva - Severino: «Confronto sereno e proficuo con il neo Direttore Generale del Ruggi» «Un confronto sereno, leale e proficuo, che ha ... zon.it scrive

Mercato San Severino, al via completamento rete fognaria - Partono i lavori per il completamento della rete fognaria interna del comune di Mercato San Severino, a servizio della frazione di Sant'Eustachio e della vicina area industriale. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato San Severino Potenziamento