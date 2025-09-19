Mercato San Severino per due giorni si torna al Medioevo ‘alla corte dei Sanseverino

27 e 28 settembre, Castello di Mercato S.Severino: prove cavalleresche, cibo ed artigianato, visite guidate. Un viaggio nel tempo. Un tuffo nel Medioevo, tra cavalieri, falconieri, dame e maniscalchi. Per due giorni -il 27 ed il 28 settembre- al Castello di Mercato S.Severino, la seconda fortificazione di fondazione normanna più grande in Italia ed inserita dal FAI tra i luoghi del cuore, sarà possibile rivivere la vita di corte in un’esperienza immersiva e suggestiva. Tutti alla corte dei Sanseverino: il progetto di promozione turistica della Valle dell’Irno, coordinato dal vice Sindaco Enza Cavaliere, è inserito tra gli eventi regionali ‘Notti tra Borghi e Leggende’. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Mercato San Severino, per due giorni si torna al Medioevo ‘alla corte dei Sanseverino”

