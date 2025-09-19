Mercato Juve altra prestazione super di Palestra con il Cagliari | i numeri della partita del terzino seguito dai bianconeri

Mercato Juve, altra prestazione super di Palestra con il Cagliari: tutti i dettagli sulla prova dell’esterno. Il suo nome è da tempo sul taccuino degli osservatori della Juventus, e la prestazione offerta nella vittoriosa trasferta di Lecce non ha fatto altro che confermare il perché. Marco Palestra, giovane esterno del Cagliari, è stato uno dei protagonisti assoluti della rimonta sarda, offrendo una performance completa che ha messo in mostra tutte le qualità che lo rendono un profilo così interessante in ottica futura. Analizzando i numeri della sua partita, emerge il ritratto di un giocatore moderno, efficace in entrambe le fasi di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

