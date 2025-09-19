Mercato Juve altra prestazione super di Palestra con il Cagliari | i numeri della partita del terzino seguito dai bianconeri

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, altra prestazione super di Palestra con il Cagliari: tutti i dettagli sulla prova dell’esterno. Il suo nome è da tempo sul taccuino degli osservatori della Juventus, e la prestazione offerta nella vittoriosa trasferta di Lecce non ha fatto altro che confermare il perché. Marco Palestra, giovane esterno del Cagliari, è stato uno dei protagonisti assoluti della rimonta sarda, offrendo una performance completa che ha messo in mostra tutte le qualità che lo rendono un profilo così interessante in ottica futura. Analizzando i numeri della sua partita, emerge il ritratto di un giocatore moderno, efficace in entrambe le fasi di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve altra prestazione super di palestra con il cagliari i numeri della partita del terzino seguito dai bianconeri

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, altra prestazione super di Palestra con il Cagliari: i numeri della partita del terzino seguito dai bianconeri

In questa notizia si parla di: mercato - juve

Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo

Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Verona, verso la Juve con fiducia: “Servirà un'altra grande prestazione”; Juve, un’altra assenza contro il Genoa: i convocati svelano l’indizio mercato; Juve, un’altra assenza contro il Genoa: i convocati svelano l’indizio mercato.

mercato juve altra prestazioneVerona, Zanetti: "Per battere la Juve serve una grandissima prestazione" - L'Hellas Verona prepara la sfida contro la Juventus, prevista sabato alle 18 allo Stadio Bentegodi. Da tuttomercatoweb.com

mercato juve altra prestazioneKoopmeiners, altra bocciatura con l'Inter: può lasciare la Juve a gennaio? La cessione prende quota - Il centrocampista della Juventus ha rimediato l'ennesima bocciatura nel Derby d'Italia contro l'Inter, confermando di ess ... Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Altra Prestazione