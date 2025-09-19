mercati ostaggio delle banche centrali powell fed cambia toni

Si chiude una settimana contrastata per le principali borse europee, in cui a farla da padrone sono state ancora una volta le banche centrali con le loro decisioni di politica monetaria. La decisione della Fed e il cambio di linguaggio. In particolare la Fed che, come atteso, ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, portando i Fed Funds al corridoio 4,00-4,25%. Si è trattato del primo intervento di allentamento dell’anno. Un passo ampiamente atteso, con un solo voto contrario: Stephen Miran, nuovo arrivato nel Board, che avrebbe preferito un taglio da 50 bps. Non è tanto la misura a fare notizia, spiega Gabriel Debach, market analyst di eToro, quanto la cornice che l’accompagna: nuove proiezioni macro e dot plot che segnalano un cambio di tono, più cauto ma non accomodante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

