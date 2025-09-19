Mentre è impegnata col tirocinio le rubano il triciclo ortopedico l' appello | Chi lo ha rubato si faccia un esame di coscienza

Forlitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ladri senza pietà. Ignoti hanno rubato giovedì un triciclo ortopedico ad una ragazza. E' la stessa vittima a raccontare l'accaduto: “Mentre svolgevo il mio tirocinio in Via Duca Valentino 11, qualcuno mi ha rubato il triciclo ortopedico che utilizzo per tutti i miei spostamenti. Era chiuso con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

