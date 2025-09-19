Memory Fornaca Valle-Bertoglio in testa
Alle loro spalle gli altri biellesi Bertinotti-Rondi con “Il Valli”-Cirillo al terzo posto della generale. Ventuno gli equipaggi iscritti al Memory Fornaca che sabato 13 hanno affrontato le prove speciali de La Grande Corsa, rally storico con coefficiente 1,5 per il Memory. A imporsi nella gara è stata la coppia Marco Bertinotti – Andrea Rondi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Matteo Luise è il nuovo leader del Memory Fornaca dopo il Campagnolo
BIELLA MOTOR TEAM, DALLE STORICHE ALLE MODERNE ?Lo scorso week end si è disputato sulle colline tra Torinese ed Astigiano il rally storico La Grande Corsa, prova del Trofeo Rally Zona 1 e del Memory Fornaca. La scuderia Biella Motor Team ha pi Vai su Facebook
CHIERI – 2^ Memory Fornaca: Graglia passa al comando dopo il Valli Cuneesi - CHIERI – Con la disputa del Rally Storico Valli Cuneesi va in archivio anche il quinto dei nove round stagionali del Memory Fornaca, il trofeo che organizza l’associazione torinese “Amici di Nino”, ... Come scrive obiettivonews.it
Memory Fornaca: slittano l'esordio e le premiazioni - Il rinvio del Rally Vallate Aretine rimanda al Valsugana l'avvio della Serie e costringe gli organizzatori ad annullare la cerimonia delle premiazioni prevista ad Arezzo oltre a ricorrere ad una ... Segnala torinoggi.it