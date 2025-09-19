Memoria poesia e resistenza | doppio appuntamento con la compagnia palestinese Inad Theater

Un monologo che intreccia infanzia, gioco e coscienza civile: “Jabra”, lo spettacolo della compagnia palestinese Inad Theater, approda per la prima volta in Campania con due repliche a ingresso gratuito. Il 22 settembre alle 20 sarà all’Auditorium San Gregorio VII di Battipaglia, mentre il giorno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: memoria - poesia

Lorenzo Spinelli: tra poesia, documentario e memoria. Il regista vincitore del Premio Zavattini si racconta

"Pillole di me", il nuovo show di Alessandro Benvenuti: viaggio tra poesia, comicità e memoria

Santa Marina, poesia civile e memoria con la serata dedicata a “Taccone”

Dalla fine del mondo all’infanzia di un uomo qualunque: The Life of Chuck è il film che non ti aspetti, tratto un racconto di Stephen King. Niente sangue, solo memoria, poesia e un Tom Hiddleston magnetico. Vai su Facebook

Memoria, poesia e resistenza: doppio appuntamento con la compagnia palestinese Inad Theater; “Con il Cuore nella Rivolta”: un doppio Cd per ricordare la Resistenza con canzoni, poesia e memoria viva; Il saluto di Giovanni Pascoli. Una poesia di addio tra natura, famiglia e memoria.

Gaza, le poesie della resistenza disarmata - Da quando, la terribile notte del 18 marzo, Israele ha rotto il cessate il fuoco con un violentissimo bombardamento che ha ucciso in poche ore oltre 400 palestinesi, la Striscia di Gaza ha ripreso a ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Resistenza, consumi e materiali - Density Parity Check) ECC, per gestire gli inevitabili errori che interessano qualsiasi supporto di memoria. Come scrive tomshw.it