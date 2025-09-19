Enrico Melozzi credits Guido Morozzi ROMA – “Condivido pienamente l’appello di Nicola Piovani, che con la sua autorevolezza ha posto un problema reale: siamo circondati da musica di sottofondo ovunque, nei bar, nei ristoranti, nei negozi. Ormai viviamo in una bolla sonora continua, in cui la musica non è più ascoltata ma subita, come anestetico contro il silenzio o per coprire i rumori fastidiosi di piattini, forchette e stoviglie. Ma il punto non è semplicemente ”musica sì o musica no”. Il punto è quale musica, a che volume e soprattutto chi la sceglie. Perché la scelta della musica (e persino del solo volume) non è un dettaglio tecnico: è già un atto artistico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Melozzi d’accordo con il premio Oscar Piovani: “Ci vuole un sommelier del suono”