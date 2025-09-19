Meloni sulla copertina dell’Express Altra botta all’armata BrancaSchlein

Laverita.info | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il periodico francese di sinistra l’ha definita «La donna forte d’Europa». Una «consacrazione» che segue le altre prime pagine conquistate dal premier in tutto il continente, dove la sua visione continua ad attecchire. 🔗 Leggi su Laverita.info

