Meloni | Il campo di gioco che abbiamo scelto è quello del reale non dell' ideologia – Il video

Meloni | Il campo di gioco che abbiamo scelto è quello del reale non dell' ideologia

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2025 “Ci interessa la vita delle persone, ci interessa il fatto che il campo di gioco che abbiamo scelto è il campo del reale, dove quello che conta non è l'ideologia, ma è la capacità di andare al cuore dei problemi e la capacità di affrontare quei problemi, la capacità di risolvere quei problemi.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa dell'UdC. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

