Ogni elezione non è mai un punto di partenza assoluto, ma il risultato di una traiettoria che si costruisce nel tempo. La tabella dei flussi elettorali, elaborata sulla base di un'indagine demoscopica effettuata per Il Giornale dall'Istituto Noto Sondaggi, racconta in maniera chiara quali partiti riescono a consolidare il proprio consenso, quali lo perdono per strada e, soprattutto, come si ridisegna l'arco delle appartenenze politiche in vista della madre di tutte le battaglie, cioè le elezioni politiche previste nel 2027. La fedeltà dell'elettorato La prima domanda che sorge spontanea è: quanti elettori restano fedeli al proprio partito? La risposta varia molto da formazione a formazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meloni, fedeltà record: quasi 8 su 10 rivotano Fdi. Conte vince il derby col Pd e rosicchia 6 punti a Elly. Ma l'astensione tenta i 5s