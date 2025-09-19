Meloni attacca Formigli lui sbotta | Ecco la mia lettera alla premier

News Tv. Corrado Formigli ha scelto di aprire la nuova puntata di Piazzapulita (La7) con una durissima lettera aperta rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le parole della premier scritte in occasione dei 5 anni del quotidiano Domani. Un incipit infuocato che ha subito acceso il dibattito politico e mediatico. Leggi anche: Cruciani e Del Debbio, lite choc in diretta Tv: cala il gelo in studio (VIDEO) La replica a Meloni sull’informazione “che piace”. “ Giorgia Meloni – ha esordito Formigli – ha tratteggiato in una lettera a Domani l’informazione che le piace. Innanzitutto la presidente del Consiglio vorrebbe editori privi di conflitti di interesse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

