Melita Toniolo l' intenso workout da mamma single

Melita Toniolo torna a far parlare di sé con un video pubblicato su Instagram, dove si mostra impegnata in un allenamento fisico intenso e grintoso. L'ex volto della televisione, oggi speaker radiofonica e influencer, accompagna le immagini con una battuta ironica: "Come si prepara una mamma single al week libero?". Il post ha subito raccolto consensi e commenti divertiti, tra chi ammira la sua determinazione e chi ne apprezza l'autoironia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

