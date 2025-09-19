Melita Toniolo l' intenso workout da mamma single
Melita Toniolo torna a far parlare di sé con un video pubblicato su Instagram, dove si mostra impegnata in un allenamento fisico intenso e grintoso. L'ex volto della televisione, oggi speaker radiofonica e influencer, accompagna le immagini con una battuta ironica: "Come si prepara una mamma single al week libero?". Il post ha subito raccolto consensi e commenti divertiti, tra chi ammira la sua determinazione e chi ne apprezza l'autoironia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: melita - toniolo
