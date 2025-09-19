Melissa Satta | Da adolescente ero convinta di essere un maschio volevo chiamarmi Alex Nessuno mi calcolava

Melissa Satta ha raccontato un aspetto inedito della sua vita, in particolare dell'adolescenza: "Fino ai 15 anni ero convinta di essere un maschio. Mi vestivo come tale, volevo chiamarmi Alex. Non mi si filava nessuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: melissa - satta

Melissa Satta in bikini in Sardegna: le foto infiammano i social

L'incontro, la telefonata, l'infortunio, la rottura: la storia d'amore tra Christian Vieri e Melissa Satta

Melissa Satta, pancia in dentro nelle foto con la suocera e partono i sospetti su una gravidanza

Melissa Satta Vai su Facebook

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sempre più uniti. In Bulgaria (con i genitori di lui) al matrimonio di amici - X Vai su X

Melissa Satta: Da adolescente ero convinta di essere un maschio, volevo chiamarmi Alex. Nessuno mi calcolava; Melissa Satta: «Il mio universo di vita? Senza dubbio la tv».

Melissa Satta: “Da adolescente ero convinta di essere un maschio, volevo chiamarmi Alex. Nessuno mi calcolava” - Melissa Satta ha raccontato un aspetto inedito della sua vita, in particolare dell'adolescenza: "Fino ai 15 anni ero convinta di essere un maschio ... Come scrive fanpage.it

Melissa Satta, la rivelazione shock: "Fino ai 15 anni pensavo di essere un maschio" - Torna One More Time, il podcast di interviste condotto da Luca Casadei. Si legge su today.it