Si è conclusa a Melicucco l’esperienza dei giovani impegnati nel progetto di Servizio Civile, un percorso segnato da dedizione, entusiasmo e senso di responsabilità verso la comunità. A nome del sindaco, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, è stato espresso un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi, che ha contribuito a rafforzare i valori di solidarietà, altruismo e partecipazione attiva. «Il Servizio Civile non è soltanto un progetto – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale, Mara Mangiaruga – ma una scelta di vita che mette al centro il bene comune. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Melicucco, concluso il percorso dei giovani del Servizio Civile: il Comune ringrazia i volontari