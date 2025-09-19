Mediobanca Nagel lascia dopo 22 anni | incassati oltre 40 milioni
Mediobanca volta pagina. A seguito del successo dell’OPA lanciata da Monte dei Paschi di Siena, che ha totalizzato un’adesione del 64,7% del capitale, l’intero consiglio di amministrazione ha rassegnato le dimissioni in blocco. A lasciare il timone dopo 22 anni sarà anche l’amministratore delegato Alberto Nagel, che ha annunciato la propria uscita con una lettera inviata ai 6.200 dipendenti del gruppo poco prima della riunione del cda. L’ormai ex ad, intanto, sta monetizzando le sue azioni, visto che negli ultimi giorni ne ha vendute diverse: solo ieri ha venduto 1 milione di azioni Mediobanca a 21,30 euro ciascuna, per un totale di 21,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
