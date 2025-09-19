Mediobanca Mps sale oltre al 70 per cento | lunedì 22 settembre la chiusura dell’Opas

Nell’ambito dell’Opas lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, al quarto giorno di riapertura dei termini, il 19 settembre 2025, sono state raccolte 47.150.272 richieste di adesione. Questo porta la percentuale complessiva delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e quelle presentate nel periodo originario dell’offerta oltre al 70 per cento. Durante la seduta del 19 settembre sono state consegnate 66,6 milioni di azioni, poco meno del 6 per cento del capitale complessivo. Il possesso del controllo dell’assemblea straordinaria garantisce a Mps, qualora lo ritenesse necessario, la possibilità di avviare una fusione con Mediobanca, che comporterebbe anche il delisting della banca partecipata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

