Mediobanca Mps sale oltre al 70 per cento | lunedì 22 settembre la chiusura dell’Opas
Nell’ambito dell’Opas lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, al quarto giorno di riapertura dei termini, il 19 settembre 2025, sono state raccolte 47.150.272 richieste di adesione. Questo porta la percentuale complessiva delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e quelle presentate nel periodo originario dell’offerta oltre al 70 per cento. Durante la seduta del 19 settembre sono state consegnate 66,6 milioni di azioni, poco meno del 6 per cento del capitale complessivo. Il possesso del controllo dell’assemblea straordinaria garantisce a Mps, qualora lo ritenesse necessario, la possibilità di avviare una fusione con Mediobanca, che comporterebbe anche il delisting della banca partecipata. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: mediobanca - sale
Ops MPS-Mediobanca, adesioni al 27,06%, consegnati 63,5 mln di titoli, lo sconto sale al 3%, servono 525 mln per colmarlo
Mediobanca, Mps discute il rilancio. Lo sconto sale a 700 milioni
Banca Mps sale ancora. Le adesioni al 40,4%, controllo consolidato. Mediobanca, ’no’ del cda
Mps sale al 70,48% di Mediobanca, lunedì chiude l’opas - X Vai su X
La crisi politica francese non scuote i mercati ma tra i titoli di Stato di Parigi e di Roma si chiude il differenziale. Mps e Mediobanca guidano il rialzo di Piazza Affari. Record dell'oro. Sale il petrolio dopo l'attacco israeliano a Doha Vai su Facebook
A Piazza Affari corre Leonardo, deboli Mps e Mediobanca; Mps sale al 62,3% di Mediobanca nell’ultimo giorno dell’Ops in Borsa; SE MPS SALE ALL’80% DI MEDIOBANCA, IL COSTO DEL DELISTING È 2,62 MILIARDI.
Mps sale al 70,48% di Mediobanca, lunedì chiude l'opas - Mps è salita al 70,48% del capitale di Mediobanca alla vigilia della fine della sua offerta pubblica, conquistando anche il controllo dell'assemblea straordinaria, per la quale è sufficiente disporre ... Si legge su ansa.it
Mediobanca, dopo le dimissioni il ceo Alberto Nagel vende ancora le azioni in borsa e l’incasso sale a 53 milioni - Le dimissioni del cda segnano la fine di un'era in Piazzetta Cuccia ... Lo riporta milanofinanza.it