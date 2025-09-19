Era un passaggio ampiamente previsto, ma dopo 18 anni alla guida di Mediobanca le dimissioni del ceo Alberto Nagel fanno comunque un certo effetto. Il numero uno di Piazzetta Cuccia, sconfitto dopo la battaglia con Mps, ha comunicato la sua decisione a consiglio d'amministrazione ancora in corso. Insieme a lui, si sono dimessi con effetto dal 28 ottobre (giorno dell'assemblea) anche tutti gli altri consiglieri, ad eccezione di Sandro Panizza (lista Milleri). Il board ha stabilito, «in virtù del mutato assetto azionario», di interrompere il programma di buyback annunciato lo scorso 31 luglio. Nagel, già di prima mattina aveva inviato una lunga lettera di congedo ai dipendenti dell'istituto, dove li ringrazia e ripercorre successi veri o presunti della sua gestione (lui dice 22 anni, contando anche il periodo da direttore generale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mediobanca, l'addio in minore di Nagel