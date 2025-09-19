Medico aggredito da un 18enne nella sala d' attesa del pronto soccorso

Momenti di tensione all’interno del pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove un medico è stato aggredito fisicamente da un paziente appena 18enne.Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Castel Volturno, medico aggredito al pronto soccorso: denunciato 18enne - Aggressione al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove nel pomeriggio un medico è stato colpito da un giovane di 18 anni. Come scrive pupia.tv

Medico di base aggredito, è grave in ospedale - Un medico di base di Saponara, l'ex sindaco del paese del Messinese Aldo Panarello, è stato aggredito ieri mattina nel suo studio privato da un uomo che lo ha colpito violentemente con dei pugni. Si legge su ansa.it