Medicina senza test d’ingresso Bernini | 90% di lezioni in presenza e investimenti da 75 milioni per nuovi laboratori e aule

La riforma dell'accesso ai corsi di laurea in Medicina sta dando i primi risultati positivi secondo il ministro dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini, che in un'intervista a Radio 24 ha sottolineato come il 90% delle lezioni si stia svolgendo in presenza, contrariamente ai timori iniziali di un ricorso massiccio alla didattica online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Medicina senza test d’ingresso: al via il semestre aperto che rivoluziona l’università, ma uno studio boccia la riforma del governo e avverte sul rischio di candidati meno preparati e motivati

Medicina senza test: parte il semestre aperto, ma uno studio lancia l’allarme

Al via da oggi le lezioni per l'ingresso a Medicina senza test - Debutta oggi in tutta Italia il nuovo accesso a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria senza il test: sono 53. Come scrive ansa.it