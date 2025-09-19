Medicina rigenerativa e sport | ruolo e innovazioni Appuntamento al Centro Chirurgico

Sabato 20 settembre a partire dalle 9 presso il Centro Chirurgico Toscano si terrà il convengo dal titolo “Medicina rigenerativa e sport: ruolo e innovazioni”. Questa giornata scientifica organizzata dalla Federazione Medico Sportiva aretina con il patrocinio del Coni e dell’Ordine dei Medici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Venerdì 19 settembre la dottoressa Sara Zecchetto e il dottor Salvatore Marafioti terranno una lezione relativa a Biodermogenesi® nell’ambito del Master di Medicina Rigenerativa ed Estetica presso Istituti Biologici dell’Universita degli studi di Verona. . . #biod Vai su Facebook

