Medici assunti nei PS e meno infermieri sulle ambulanze approvato il piano per l' emergenza urgenza
La seduta della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della provincia di Modena, alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi, ha visto ieri pomeriggio la presentazione e il voto sul piano di riforma del sistema di emergenza-urgenza per migliorare l’offerta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: medici - assunti
Liste d'attesa infinite? Per Francesco Acquaroli «Per troppi anni non si sono assunti medici, con i territori trascurati»
Liste d'attesa infinite, Francesco Acquaroli: «Per troppi anni non si sono assunti medici, con i territori trascurati»
Medici senza titolo di studio riconosciuto assunti in Veneto: «Misura straordinaria per garantire i servizi, mancano 3.500 specialisti»
Medici di famiglia, addio alle visite a orari e giorni fissi, armati solo della conoscenza della storia clinica del paziente e dello sfigmomanometro per misurare la pressione. I nuovi dottori, assunti in convenzione con le Asl, lavoreranno infatti anche dentro le Cas - facebook.com Vai su Facebook
Bigon (Pd): "Assunzione medici con titolo conseguito all’estero: TAR stoppa Lombardia, a conferma che era giusta la nostra richiesta di sospendere il provvedimento in Veneto. Ora la Giunta faccia dietrofront" http://tinyurl.com/5n7zm8mr - X Vai su X
Medici assunti nei PS e meno infermieri sulle ambulanze, approvato il piano per l'emergenza/urgenza; La carenza di medici di Pronto Soccorso e le gravi responsabilità delle Università; Cosa cambia nei pronto soccorso senza più medici “gettonisti”.
I medici italiani guadagnano 60mila euro l’anno in meno rispetto ai colleghi Ue. Gli aumenti in manovra? 17 euro al mese - In media, i medici italiani guadagnano 60mila euro lordi in meno all’anno rispetto ai loro colleghi europei. Secondo ilfattoquotidiano.it
Anche i medici in formazione contro la manovra: “Pochi soldi in più (dal 2026) non bastano per far scegliere la medicina d’urgenza” - Anche gli specializzandi aderiranno allo sciopero della sanità pubblica del 20 novembre. Riporta ilfattoquotidiano.it