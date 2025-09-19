Medici assunti nei PS e meno infermieri sulle ambulanze approvato il piano per l' emergenza urgenza

La seduta della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della provincia di Modena, alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi, ha visto ieri pomeriggio la presentazione e il voto sul piano di riforma del sistema di emergenza-urgenza per migliorare l’offerta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it