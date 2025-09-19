Medagliere Mondiali atletica 2025 | Italia nelle posizioni nobili con l’oro di Furlani
I Mondiali 2025 di atletica si disputano a Tokyo al 13 al 21 settembre. La capitale del Giappone ospita l’evento agonistico più importante della stagione post-olimpica: si preannunciano nove giornate di gare particolarmente avvincenti e appassionanti nella località in cui l’Italia conquistò cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi quattro anni fa. Verranno assegnati 49 titoli (24 per genere e uno di misto). L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, potendo sfoderare delle importanti carte da medaglia come Antonella Palmisano, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: medagliere - mondiali
Mondiali di Tokyo: l'Italia brilla con Furlani, cinque medaglie e sesto posto nel medagliere. Tokyo sorride agli Azzurri. Dopo cinque giornate dei Mondiali di atletica, l'Italia può già tracciare un bilancio più che positivo.
Atletica, il medagliere dei Mondiali di Tokyo
Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Diaz e Dallavalle nel triplo: l'Italia vuole fare la storia; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAMPIONE DEL MONDO A 20 ANNI! MATTIA FURLANI OROOOOOOOOOOOO.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, in pedana adesso Diaz e Dallavalle nel salto triplo. Medagliere - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: Diaz e Dallavalle gli azzurri da medaglia
MEDAGLIERE COMPLETO MONDIALI ATLETICA TOKYO 2025: TUTTI I PODI GIORNO PER GIORNO - Dal 13 al 21 settembre 2025, Tokyo diventa il centro supremo dell'atletica leggera, ospitando la 20ª edizione dei Campionati mondiali.