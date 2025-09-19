McTominay | Bello tornare a Manchester Conte un grande allenatore

Le parole dello scozzese dopo la sconfitta in Champions. Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CBS dopo la sconfitta in Champions contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay: “Bello tornare a Manchester, Conte un grande allenatore”

In questa notizia si parla di: mctominay - bello

McTominay: “Napoli-Cagliari il momento più bello della mia carriera. Vogliamo ripeterci”

McTominay:«Lo scudetto il momento più bello della carriera»

McTominay sullo scudetto: «È stato il momento più bello della mia carriera. Dobbiamo ripeterci»

Spazio Napoli. . Intervistato prima della conferenza stampa di presentazione del programma "Il Bello del Calcio", l'ex DS del Napoli, Pierpaolo Marino, ha risposto alla tanto discussa domanda "McTominay o Hamsik" #PierpaoloMarino #SSCNapoli #McT Vai su Facebook

La sconfitta contro il City in 10 vs 11 e l'importanza di Conte al Napoli: Scott McTominay parla da leader; McTominay, il jolly che serviva al Napoli di Conte; McTominay: Che difficoltà col City. Amo l'Italia e gli italiani. Conte mi ha cambiato la carriera.

McTominay: "Dura in dieci, ma lo accettiamo e si va avanti. Conte? Dico una cosa" - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato a CBS Sports dopo la sconfitta dell'Etihad contro il Manchester City: "Siamo stati compatti e resilienti. Segnala tuttonapoli.net

Napoli, Conte: "McTominay? Quasi non ci credevo quando siamo riusciti a prenderlo" - l tecnico del Napoli Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester City, ha parlato anche di Scott McTominay: "Lo. Si legge su tuttomercatoweb.com