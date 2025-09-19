MCS 1987 | capsule circolare in edizione limitata
Heritage, stile e Made in Italy si fondono in capi unici e responsabili. Disponibili sono online e in selezionati store. MCS presenta MCS 1987, la capsule collection che segna l’inizio di un nuovo corso per il Brand: un ritorno alla piena autenticità delle origini. Un omaggio al 1987, anno della sua fondazione, ma anche un salto verso il futuro, dove lo stile si ridefinisce nel segno della sostenibilità, dell’innovazione e del Made in Italy. Una collezione che reinterpreta l’Heritage del Workwear americano con un linguaggio estetico attuale, capace di fondere funzionalità, eleganza e impegno responsabile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: capsule - circolare
` i` ? La tua moka è andata in soffitta e ora usi solo la macchina del caffè? Ma sai come si smaltiscono le cialde e le capsule? L’ideale sarebbe dividerne le parti: sembra un r - facebook.com Vai su Facebook
MCS 1987: il futuro circolare della moda workwear; MCS 1987 e Maeba International insieme per una capsule collection esclusiva e sostenibile; Mcs 1987 è la prima capsule collection eco-friendly di Mcs.
MCS 1987: il futuro circolare della moda workwear - La nuova capsule in collaborazione con Maeba International trasforma gli archivi tessili in stile contemporaneo. Lo riporta esquire.com
Mcs 1987 è la prima capsule collection eco-friendly di Mcs - I capi del marchio sono un omaggio al 1987, anno della sua fondazione, ma anche un salto verso il futuro nel segno della sostenibilità ... Riporta pambianconews.com