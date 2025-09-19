MCS 1987 | capsule circolare in edizione limitata

Heritage, stile e Made in Italy si fondono in capi unici e responsabili. Disponibili sono online e in selezionati store. MCS presenta MCS 1987, la capsule collection che segna l’inizio di un nuovo corso per il Brand: un ritorno alla piena autenticità delle origini. Un omaggio al 1987, anno della sua fondazione, ma anche un salto verso il futuro, dove lo stile si ridefinisce nel segno della sostenibilità, dell’innovazione e del Made in Italy. Una collezione che reinterpreta l’Heritage del Workwear americano con un linguaggio estetico attuale, capace di fondere funzionalità, eleganza e impegno responsabile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

