Acque agitate in casa Livorno dopo la recente serie di tre sconfitte consecutive capaci di generare dei malumori sia all’interno della piazza che nello spogliatoio. Nella giornata di ieri a parlare davanti ai microfoni sono stati il club manager Luca Mazzoni e il direttore sportivo Alessandro Doga. "Mister Formisano ha avuto un’uscita molto infelice nel post gara di Pesaro – afferma Mazzoni –. Questo non cambia di una virgola il pensiero che abbiamo di lui, si va avanti insieme perché crediamo nel progetto. È giovane e capace, anche se qualche esternazione è stata avventata. Siamo andati al campo e abbiamo chiesto ai giocatori, uno per uno, di dirci quali sono i loro problemi extra campo e nessuno ci ha detto niente di particolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mazzoni e Doga:: "Andiamo avanti con Formisano"