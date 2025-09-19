Mazzoni e Doga | | Andiamo avanti con Formisano
Acque agitate in casa Livorno dopo la recente serie di tre sconfitte consecutive capaci di generare dei malumori sia all’interno della piazza che nello spogliatoio. Nella giornata di ieri a parlare davanti ai microfoni sono stati il club manager Luca Mazzoni e il direttore sportivo Alessandro Doga. "Mister Formisano ha avuto un’uscita molto infelice nel post gara di Pesaro – afferma Mazzoni –. Questo non cambia di una virgola il pensiero che abbiamo di lui, si va avanti insieme perché crediamo nel progetto. È giovane e capace, anche se qualche esternazione è stata avventata. Siamo andati al campo e abbiamo chiesto ai giocatori, uno per uno, di dirci quali sono i loro problemi extra campo e nessuno ci ha detto niente di particolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mazzoni - doga
Livorno, Mazzoni: "Uscita molto infelice di Formisano". Doga: "Ascoli molto forte ma possiamo dare una risposta" https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,E132F674-9495-11F - X Vai su X
Urban Livorno. . Parla il direttore sportivo Alessandro Doga e il club manager Luca Mazzoni - facebook.com Vai su Facebook
Stipendi sempre pagati e nessun giocatore 'sfrattato'. Formisano? Parole infelici; Parlano Doga e Mazzoni: Uscita infelice del mister. A qualcuno questa società non piace; Mazzoni e Doga:: Andiamo avanti con Formisano.
Mazzoni e Doga:: "Andiamo avanti con Formisano" - Acque agitate in casa Livorno dopo la recente serie di tre sconfitte consecutive capaci di generare dei malumori sia ... Segnala msn.com