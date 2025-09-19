Terni, 19 settembre 2025 – Ladro “maldestro“ dimentica il proprio cellulare sul luogo del furto, una scuola superiore, che lo stesso malvivente aveva frequentato ai suoi tempi. I carabinieri hanno denunciato un 28enne di origini ucraine residente nell’hinterland ternano con l’accusa di furto aggravato. Nella mattinata del 30 agosto scorso, il personale dell’Ipsia aveva dovuto constatare che nella notte precedente un ladro si era introdotto nell ’Istituto superiore asportando dal laboratorio di elettronica, ubicato al primo piano dell’edificio, vari oggetti di valore, tra cui 16 computer portatili, 12 tablet e vari utensili da lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxifurto nella scuola, ma il ladro lascia sul posto il cellulare: è un ex studente