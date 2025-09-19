Maxi sequestro di vino nel Foggiano | bloccati 1,2 milioni di litri di rosso senza tracciabilità

Blitz degli ispettori dell'Icqrf Puglia e Basilicata, insieme ai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Foggia, che durante il blitz in uno stabilimento hanno bloccato 1,2 milioni di litri di vino rosso privo di tracciabilità, per un valore di 4,3 milioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

