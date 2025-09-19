Maxi sequestro di droga | fermato in auto con un carico di 15 chili di hashish

Latinatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi sequestro di droga da parte della polizia ad Aprilia dove è stato arrestato un uomo trovato con in auto un “carico” di 15 chili di hashish. L’attività è scattata nella serata di giovedì 18 settembre nel corso di quello che doveva essere un normale controllo effettuato nella periferia della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: sequestro - droga

