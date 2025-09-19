Maxi controllo delle forze dell’ordine allo Scalo e in Piazza Pertini

Non si ferma l'attenzione degli uomini delle forze dell'ordine nelle zone più a rischio criminalità del Capoluogo. Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili Urbani hanno effettuato nella serata di giovedì un’operazione congiunta nelle zone dello Scalo e di Piazza Pertini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

