Maxi controllo delle forze dell’ordine allo Scalo e in Piazza Pertini

Non si ferma l'attenzione degli uomini delle forze dell'ordine nelle zone più a rischio criminalità del Capoluogo. Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili Urbani hanno effettuato nella serata di giovedì un’operazione congiunta nelle zone dello Scalo e di Piazza Pertini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Colle Romito, sicurezza fuori controllo: cittadini esasperati chiedono più forze dell’ordine

I recenti scontri tra bande per il controllo dello spaccio nel quartiere Santa Rita sono uno sfregio alla nostra città. La violenza degli episodi, l’arroganza dei metodi, le minacce alle Forze dell’Ordine rappresentano un attacco diretto alla comunità e alle istituzioni - facebook.com Vai su Facebook

Maxi controllo a Bergamo: 125 identificati, 4 indagati e un arresto - Durante il controllo in via Mai e in Piazzale Alpini, è poi stato arrestato un soggetto italiano per un ordine di carcerazione. Da ecodibergamo.it

Maxi controllo al Parco Mita. Trenta persone identificate - Un’operazione ad alto impatto che ha visto coinvolte diverse forze dell’ordine e che ha interessato alcune zone ‘calde’ faentine, di recente finite agli onori delle cronache e segnalate per il ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it