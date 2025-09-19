Maurizio Rebuzzini sopralluogo della polizia nella casa del fotografo morto a Milano

(LaPresse) La polizia scientifica e la pm di Milano, Maria Cristina Ria, stanno conducendo accertamenti sul caso di Maurizio Rebuzzini, fotografo 74enne trovato in fin di vita sul ballatoio del suo studio in via Zuretti, nei pressi della stazione Centrale. A soccorrerlo è stato il figlio, poi ascoltato dagli agenti della Squadra Mobile. L’uomo è deceduto in ospedale. Sul corpo sono stati riscontrati segni sul collo ed ecchimosi sul volto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maurizio Rebuzzini, sopralluogo della polizia nella casa del fotografo morto a Milano

