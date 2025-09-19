Maurizio Rebuzzini morto | la telefonata del figlio e i lividi sul collo che fanno pensare a un omicidio

Milano, 19 settembre 2025 – “ Arresto cardiaco a causa ignota. Lesione circonferenziale del collo. Multiple escoriazioni ”. Il referto del Fatebenefratelli non sembra lasciare dubbi: i segni di strangolamento sul cadavere di Maurizio Rebuzzini, 74 anni, giornalista e notissimo critico fotografico, fanno chiaramente pensare che sia stato ucciso. Da chi? E perché? Sono i quesiti a cui devono dare una risposta gli specialisti della Omicidi della Squadra mobile di Milano, coordinati dal pm Maria Cristina Ria e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Francesco Giustolisi. Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: morto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maurizio Rebuzzini morto: la telefonata del figlio e i lividi sul collo che fanno pensare a un omicidio

In questa notizia si parla di: maurizio - rebuzzini

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: tracce di sangue e segni di strangolamento

Maurizio Rebuzzini, fotografo e ex docente universitario, trovato morto con segni di strangolamento: sospetto omicidio

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: morto in ospedale. Segni di strangolamento

Chi era Maurizio Rebuzzini, il fotografo trovato morto a Milano: «Un’enciclopedia vivente, custodiva macchine fotografiche come gioielli» - X Vai su X

Tg1. . Sarebbe stato ucciso Maurizio #Rebuzzini, fotografo ed ex docente universitario, trovato agonizzante nel suo studio di Milano dal figlio che dice: "Non c’era più niente da fare". #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com Vai su Facebook

Maurizio Rebuzzini morto: la telefonata del figlio e i lividi sul collo che fanno pensare a un omicidio; Netanyahu aveva deciso di attaccare già lunedì: l'ordine, la telefonata con Trump e il sogno di ridisegnare il Medio Oriente; Claudio Lotito, lite al telefono col tifoso: «La Lazio non fallisce grazie a me. Roma, Milan e Inter sono nella me**a».

Maurizio Rebuzzini morto: la telefonata del figlio e i lividi sul collo che fanno pensare a un omicidio - “Mio padre era amato da tutti, non penso che possano avergli fatto del male”, ha raccontato il figlio Filippo. Da ilgiorno.it

Maurizio Rebuzzini, l'ex fotografo trovato in fin di vita con segni di strangolamento sul collo: morto in ospedale. Ipotesi omicidio - Un corpo riverso sul ballatoio di un palazzo di ringhiera, i segni evidenti sul collo, la corsa disperata in ospedale. Segnala leggo.it