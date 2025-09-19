Maurizio Rebuzzini e l' ipotesi omicidio il figlio | Non credo sia stato ucciso Era amato da tutti

19 set 2025

Cosa è successo a Maurizio Rebuzzini? La morte del critico fotografico, trovato senza vita all'entrata del suo studio di via Zuretti, a Milano, è ancora avvolta nel mistero. Il 74enne è stato trovato agonizzante sul pianerottolo del suo laboratorio nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 settembre. 🔗 Leggi su Today.it

